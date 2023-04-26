Президент США Джо Байден посетит Японию 19-21 мая для участия в саммите G7

Президент США Джо Байден посетит Японию 19-21 мая. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

Как рассказала Жан-Пьер, Байден примет участие в саммите G7, который пройдет в Хиросиме. В ходе него лидеры стран «Большой семерки» обсудят мировые проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины и поддержку Киева, отметила она.

После саммита американский президент посетит Австралию, где проведет четырехстороннюю встречу с лидерами Японии, Индии и Австралии 24 мая.

Ранее стало известно, что перед саммитом G7 США и другие союзники Украины намерены в рамках санкций радикально изменить принцип ограничения экспорта в Россию, чтобы он касался большей части поставок. Основной задачей авторов инициативы остается привлечение на свою сторону Евросоюза, отмечает Bloomberg.