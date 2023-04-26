Инфляционные риски в России оценили

Экономист Жорнист заявил о наличии проинфляционных факторов в России

Ввиду нестабильной внутриэкономической ситуации в России многие граждане предпочитали экономить и формировать сбережения. Теперь, когда наступила некоторая стабилизация, россияне могут начать тратить накопления, что чревато ростом инфляции. Этот, а также ряд других проинфляционных факторов могут остановить Центральный банк от снижения ключевой ставки 28 апреля. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

«Я полагаю, что ЦБ снова оставит ставку неизменной, то есть на уровне 7,5 процента. Инфляция в годовом выражении опустилась ниже 3 процентов, текущая инфляция тоже минимальная — 0,04 процента, по данным на 17 апреля. Инфляционные ожидания населения на год вперед снижаются уже два месяца подряд и к апрелю составили 10,4 процента», — сказал Жорнист.

Экономист напомнил, что, как отмечал сам ЦБ, инфляционные ожидания вернулись к диапазону, в котором находились в период низкой инфляции 2017–2020 годов. Председатель Банка Эльвира Набиуллина на прошлой неделе также заявила, что регулятор не стремится загнать инфляцию к целевым 4 процентам «любой ценой».

«Снижать ставку прямо сейчас было бы преждевременно. Как опять же отмечала председатель ЦБ на прошлой неделе, чтобы возникло пространство для дальнейшего снижения ставки, необходимо, чтобы проинфляционные риски снизились. Все понимают, что годовая инфляция постепенно будет отходить от минимумов. Кроме того, в апреле, по данным ЦБ, после сохранявшегося на протяжении шести месяцев повышательного тренда склонность респондентов к сбережению перешла к снижению», — заметил экономист.

Доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, уменьшилась до 52,6 процентов. Это -4,7 процентных пункта к марту Евгений Жорнист портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал»

По словам Жорниста, ЦБ не раз высказывал опасения, что рост сбережений может разогнать инфляцию, если население резко начнет тратить накопленное. Потенциальный рост заработных плат и рекордно низкая безработица также могут способствовать росту спроса. Кроме того, остается и неопределенность с государственными расходами и уровнем бюджетного дефицита.

Экономист заключил, что, вероятнее всего, ЦБ решит взять паузу, чтобы дождаться большей определенности и лучшего понимания баланса рисков. Но уже ближе к концу года можно ожидать постепенное снижение ключевой ставки с продолжением этого тренда в следующем году.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что стабилизировать инфляцию удалось благодаря действиям правительства и Центробанка. «Мы приняли необходимые решения, которые позволили нейтрализовать большую часть веденных санкций. <...> Мы справились с инфляцией, которая в феврале-марте [2022 года] скакнула до высоких уровней, сейчас инфляция 3 процента», — подчеркнул Силуанов.