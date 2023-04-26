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11:19, 26 апреля 2023Из жизни

Мужчина похитил внучку и потребовал выкуп у дочери ради оплаты долгов

SCMP: в Китае мужчина похитил внучку и потребовал у дочери выкуп, чтобы выплатить долги

Фото: Chalermpon Poungpeth / Shutterstock / Fotodom

65-летний житель Китая по фамилии Юань, пристрастившийся к азартным играм, похитил собственную внучку и потребовал у дочери деньги на выкуп ради оплаты долгов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Юань должен был выплатить долг в размере 500 тысяч юаней (5,8 миллиона рублей). Мужчина не знал, где взять такую крупную сумму, поэтому решил выманить деньги у дочери. Он забрал четырехлетнюю внучку из школы, а затем сказал дочери: «Ты больше ее не увидишь, если не дашь мне 500 тысяч юаней в течение трех дней». Мужчина также угрожал самой женщине и говорил, что убьет ее, если не получит деньги.

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Дочь Юаня незамедлительно обратилась в полицию, и мужчину арестовали. Его обвинили в вымогательстве и приговорили к тюремному заключению. Находясь за решеткой, мужчина неоднократно обвинял дочь в том, что она сдала его полиции. «Мне 65 лет, и моя дочь судится со мной. Она не хочет, чтобы я вылечился от зависимости. Она просто хочет моей смерти», — утверждал он. Он также назвал дочь неблагодарной, объявил голодовку и не общался со своими сокамерниками.

Позже с Юанем связалась бывшая жена, а его дочь написала письмо, в котором выразила ему свое сочувствие. С этого момента мужчина начал адаптироваться к тюремной жизни и сотрудничать с властями.

Многие пользователи интернета, узнавшие о произошедшем, осудили Юаня. «Какой никчемный отец! Он не изменится, пока не умрет! Дочь должна разорвать с ним отношения!» — заявил один человек.

Ранее сообщалось, что юрист Сара Жаклин Кинг из США похитила у своей компании более 10,2 миллиона долларов и потратила их на азартные игры. Она поселилась в роскошном отеле, где в течение шести месяцев регулярно играла в азартные игры, используя средства компании.

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Алиса Удовик
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