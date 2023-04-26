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14:01, 26 апреля 2023Мир

Шольц пригласил китайского премьера в Берлин из-за обострения напряженности

Канцлер ФРГ Шольц пригласил премьера Госсовета КНР в Берлин, чтобы ослабить напряженность

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пригласил премьера Госсовета КНР Ли Цяна на переговоры в Берлин с целью ослабить обострившуюся напряженность между Европой и Китаем. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, Шольц будет стремиться заручиться поддержкой Китая в качестве ключевого партнера в решении проблем глобальной безопасности и изменения климата. Канцлер также планирует обозначить «красные линии» в вопросе любых изменений статус-кво на Тайване.

13 апреля глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Китай с официальным визитом. По итогам переговоров с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом она заявила о необходимости проведения встречи представителей Пекина и Вашингтона по тайваньскому вопросу.

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Семен Александров
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