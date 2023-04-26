Шольц пригласил китайского премьера в Берлин из-за обострения напряженности

Канцлер ФРГ Шольц пригласил премьера Госсовета КНР в Берлин, чтобы ослабить напряженность

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пригласил премьера Госсовета КНР Ли Цяна на переговоры в Берлин с целью ослабить обострившуюся напряженность между Европой и Китаем. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, Шольц будет стремиться заручиться поддержкой Китая в качестве ключевого партнера в решении проблем глобальной безопасности и изменения климата. Канцлер также планирует обозначить «красные линии» в вопросе любых изменений статус-кво на Тайване.

13 апреля глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Китай с официальным визитом. По итогам переговоров с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом она заявила о необходимости проведения встречи представителей Пекина и Вашингтона по тайваньскому вопросу.