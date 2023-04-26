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04:44, 26 апреля 2023Интернет и СМИ

В Китае указали на последствия полного запрета экспорта в Россию

Global Times: от решения G7 запретить экспорт в Россию пострадают все страны блока

Фото: YUICHI YAMAZAKI / Pool / Reuters

Стремление сокрушить российскую экономику приведет Запад к краху. Об этом пишет китайская газета Global Times.

Издание указывает, что предложение «Большой семерки» (G7) носит скорее политический характер. Отмечается, что идея полного запрета экспорта в Россию приведет к упадку США и Европы, поскольку от данного решения пострадают все страны блока.

По мнению автора статьи, данная инициатива продиктована паникой и указывает на то, что политика Запада по поддержке Украины исчерпала себя. Кроме того, самоубийственный запрет подрывает перспективы достижения мира, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что США и другие союзники Украины хотят ввести почти полный запрет на экспорт в РФ. Однако, по данным газеты Financial Times, Япония и Евросоюз выступили против данной инициативы.

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Марина Совина
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