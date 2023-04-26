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10:52, 26 апреля 2023Из жизни

Поклонницы завалили любовными письмами убившего жену заключенного

Daily Mail: задушившего жену заключенного завалили любовными письмами поклонницы

Фото: Larry Farr / Unsplash

В Греции поклонницы завалили любовными письмами заключенного, отбывающего продолжительный тюремный срок за убийство. Об этом сообщает Daily Mail.

34-летний пилот вертолета Бабис Анагностопулос попал за решетку после того, как задушил свою жену, 19-летнюю гражданку Великобритании Кэролайн Крауч. Чтобы сбить полицию с толку, мужчина попытался инсценировать нападение грабителей. Для этого он убил свою собаку по кличке Рокси, после чего связал себя.

Обман не сработал, и в убийстве все равно обвинили его. В ходе расследования выяснилось, что Анагностопулос напал на жену, когда та спала. Женщина начала сопротивляться, но он в течение пяти минут продолжал душить ее подушкой. Суд приговорил мужчину к 27 годам лишения свободы.

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Анагностопулос пытался обжаловать наказание и доказать наличие смягчающих обстоятельств. По словам адвоката, он стал образцовым заключенным, много читает и работает в тюремной столовой. Адвокат также заявил, что мужчину не следовало наказывать за преступление, которое якобы не было предумышленным.

Находясь за решеткой, убийца получает многочисленные письма от женщин, которые выражают ему поддержку и заявляют, что влюблены в него. Сотрудники тюрьмы строгого режима, где его содержат, вынуждены сортировать целые мешки с любовной корреспонденцией. По их словам, авторы этих писем верят, что Анагностопулос невиновен.

Ранее сообщалось, что в течение нескольких лет 18 сотрудниц британской тюрьмы Berwyn были уволены за сексуальные отношения с заключенными. Глава профсоюза сотрудников британских тюрем Марк Фейрхерст заявил, что на работу в исправительные учреждения часто принимают «не тех женщин».

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Алиса Дмитриева
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