Поклонницы завалили любовными письмами убившего жену заключенного

Daily Mail: задушившего жену заключенного завалили любовными письмами поклонницы

В Греции поклонницы завалили любовными письмами заключенного, отбывающего продолжительный тюремный срок за убийство. Об этом сообщает Daily Mail.

34-летний пилот вертолета Бабис Анагностопулос попал за решетку после того, как задушил свою жену, 19-летнюю гражданку Великобритании Кэролайн Крауч. Чтобы сбить полицию с толку, мужчина попытался инсценировать нападение грабителей. Для этого он убил свою собаку по кличке Рокси, после чего связал себя.

Обман не сработал, и в убийстве все равно обвинили его. В ходе расследования выяснилось, что Анагностопулос напал на жену, когда та спала. Женщина начала сопротивляться, но он в течение пяти минут продолжал душить ее подушкой. Суд приговорил мужчину к 27 годам лишения свободы.

Анагностопулос пытался обжаловать наказание и доказать наличие смягчающих обстоятельств. По словам адвоката, он стал образцовым заключенным, много читает и работает в тюремной столовой. Адвокат также заявил, что мужчину не следовало наказывать за преступление, которое якобы не было предумышленным.

Находясь за решеткой, убийца получает многочисленные письма от женщин, которые выражают ему поддержку и заявляют, что влюблены в него. Сотрудники тюрьмы строгого режима, где его содержат, вынуждены сортировать целые мешки с любовной корреспонденцией. По их словам, авторы этих писем верят, что Анагностопулос невиновен.

Ранее сообщалось, что в течение нескольких лет 18 сотрудниц британской тюрьмы Berwyn были уволены за сексуальные отношения с заключенными. Глава профсоюза сотрудников британских тюрем Марк Фейрхерст заявил, что на работу в исправительные учреждения часто принимают «не тех женщин».