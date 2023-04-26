Раскрыта причина вспышки над Киевом

Международная метеорная организация: над Украиной 19 апреля пролетел болид

Международная метеорная организация (IMO) раскрыла причину яркой вспышки над Киевом, которая произошла вечером 19 апреля. По данным организации, это был болид, порожденный входом в атмосферу Земли космического тела диаметром 50 сантиметров и массой несколько сотен килограммов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте IMO.

Болид начался в 18:57:20 по Всемирному времени (около 21:57 мск — прим. «Ленты.ру») и продолжался пять секунд. Вспышка была зафиксирована с большого расстояния восточными камерами European Fireball Network (EN), совместного проекта Астрономического института Чешской академии наук и Астрономического института Словацкой академии наук.

Впервые болид наблюдался на высоте 98 километров над поселком Великая Дымерка. Затем он прошел прямо над столицей Украины на высоте около 80 километров и продолжил движение на юго-запад со скоростью 29 километров в секунду. На высоте 38 километров абсолютная звездная величина болида достигла -18 или чуть больше, что позволило отнести болид к категории суперболидов (болиды ярче звездной величины -17). Вспышка была вызвана разрушением метеороида с расчетной начальной массой 200-300 килограммов (диаметром около полуметра) на множество осколков и пыль.

Торможение болида после вспышки указывает на то, что самые крупные образовавшиеся осколки имели массу менее одного килограмма. Тем не менее еще одна такая же яркая вспышка произошла на высоте 32,5 километра, а затем последовали более мелкие вспышки на высотах 31, 30 и 29,5 километра. В последний раз болид был виден на видео на высоте 28 километров, когда его скорость составляла около 10 километров в секунду.