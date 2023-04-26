Минобороны отчиталось об уничтожении украинских военных и наемников в Артемовске

Минобороны заявило, что продолжает уничтожение бойцов ВСУ и наемников на западе Артемовска

Российские штурмовые отряды продолжают уничтожение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут) на донецком направлении. Об этом отчиталось Минобороны в своем Telegram-канале.

Как заявили в ведомстве, подразделения Воздушно-десантных войск и «Южной» группировки Вооруженных сил России оказали поддержку штурмовикам, отразив попытку ВСУ провести контратаку на северном и южном флангах. Кроме того, российская авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад противника в районе Артемовского, Богдановки и Красного Донецкой народной республики (ДНР).

За сутки Украина потеряла на донецком направлении 300 военнослужащих ВСУ и наемников, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронемашины, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также одну гаубицу L118, произведенную в Великобритании.

Ранее стало известно, что командующий Сил специальных операций (ССО) ВСУ Виктор Хоренко посетил Артемовск и назвал сложной текущую ситуацию в городе. При этом он похвалил операторов ССО и отметил важность работы групп специального назначения, назвав их сильной стороной «преимущество качества над количеством».