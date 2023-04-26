Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:45, 26 апреля 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении украинских военных и наемников в Артемовске

Минобороны заявило, что продолжает уничтожение бойцов ВСУ и наемников на западе Артемовска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские штурмовые отряды продолжают уничтожение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут) на донецком направлении. Об этом отчиталось Минобороны в своем Telegram-канале.

Как заявили в ведомстве, подразделения Воздушно-десантных войск и «Южной» группировки Вооруженных сил России оказали поддержку штурмовикам, отразив попытку ВСУ провести контратаку на северном и южном флангах. Кроме того, российская авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад противника в районе Артемовского, Богдановки и Красного Донецкой народной республики (ДНР).

За сутки Украина потеряла на донецком направлении 300 военнослужащих ВСУ и наемников, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронемашины, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также одну гаубицу L118, произведенную в Великобритании.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Ранее стало известно, что командующий Сил специальных операций (ССО) ВСУ Виктор Хоренко посетил Артемовск и назвал сложной текущую ситуацию в городе. При этом он похвалил операторов ССО и отметил важность работы групп специального назначения, назвав их сильной стороной «преимущество качества над количеством».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зураб Дарахвелидзе
Обсудить
Последние новости
В «Азове» рассказали о планах по захвату российских городов
Опубликовано фото победительницы конкурса «Миссис Москва 2023»
Меньшиков заявил об отсутствии актерских способностей у Бодрова-младшего
Первый магазин пришедшего на смену Zara бренда открылся в Москве
Покупку Microsoft Activision Blizzard заблокировали
Армия России уничтожила до 300 солдат и наемников ВСУ на донецком направлении
Минобороны заявило о пресечении действий диверсантов ВСУ в ЛНР и под Харьковом
Минобороны отчиталось об уничтожении украинских военных и наемников в Артемовске
США заявили о намерении Южной Кореи подтвердить безъядерный статус
В Русский дом на Кипре бросили коктейли Молотова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.