Непомнящий объяснил поражение в 12-й партии матча за титул чемпиона мира

Ян Непомнящий объяснил поражение в 12-й партии с Лижэнем тем, что решил форсировать игру

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий объяснил поражение в 12-й партии матча за титул чемпиона мира против китайца Дина Лижэня. Слова россиянина приводит Sport24.

«Проиграть в выигрышной позиции — явно не лучший поступок. Я решил форсировать и столкнулся с последствиями. В один момент игра превратилась в большой бардак», — заявил Непомнящий.

Ранее 26 апреля Непомнящий уступил Лижэню в 12-й партии. Россиянин играл черными фигурами. Встреча завершилась на 38-м ходу. После 12-й партии счет стал равным — 6:6.

Непомнящий второй раз принимает участие в чемпионате мира. В декабре 2021 года он проиграл Магнусу Карлсену со счетом 3,5:7,5. Позднее норвежец отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации.