Россия объявила персонами нон грата группу норвежских дипломатов

МИД России объявил десять дипломатов Норвегии персонами нон грата в качестве ответной меры

МИД России в ответ на недружественные действия Норвегии и высылку 15 сотрудников российского диппредставительства объявил десять норвежских дипломатов персонами нон грата. Об этом говорится в официальном сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«26 апреля в МИД России был вызван Посол Королевства Норвегии Роберт Квиле. Ему выражен решительный протест в связи с решением Осло о высылке пятнадцати дипломатов Посольства России в Норвегии и сотрудников аппарата Военного атташе... Квиле была вручена нота об объявлении в качестве ответной меры "persona non grata" десяти представителей Посольства Норвегии в Москве и аппарата Атташе по вопросам обороны», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что после высылки дипломатов Москва также введет другие меры, включая ограничения на найм норвежскими дипмиссиями принятого на месте персонала из числа российских граждан.

Ранее стало известно, что Норвегия объявила 15 российских дипломатов персонами нон грата. Глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт заявила, что все они работали на российские спецслужбы под дипломатическим прикрытием. В МИД России это расценили как «умышленное нагнетание враждебности» в отношениях двух стран.