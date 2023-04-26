В ЮАР опровергли планы покинуть выдавший ордер на Путина суд

AFP: администрация президента ЮАР заявила, что страна не будет выходить из МУС

Администрация президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафоса заявила, что страна не будет выходить из Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает AFP.

Как стало известно изданию, Рамафоса заявил, что по ошибке утвердил позицию правящей партии «Африканский национальный конгресс» (АНК). В его офисе подчеркнули, что Южная Африка не отзывает свое признание юрисдикции суда. «Администрация президента хотела бы уточнить, что ЮАР остается подписантом Римского статута», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявление лидера ЮАР прозвучало на фоне подготовки страны к проведению саммита БРИКС в августе, на который был приглашен президент России Владимир Путин.

О намерении страны выйти из из Международного уголовного суда Рамафоса сообщил ранее 25 апреля. Данное решение он объяснил пристрастностью МУС в отношении к определенным ситуациям.

Ранее власти ЮАР заявили, что не пойдут на исполнение ордера МУС, предписывающего «арест» Путина, который может посетить страну во время саммита БРИКС в августе 2023 года.