В Госдуме подготовили проект об отсрочке от призыва еще одной категории россиян

Депутаты Госдумы подготовили законопроект об отсрочке от призыва для отцов детей-инвалидов

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отсрочке от призыва на военную службу для отцов несовершеннолетних детей-инвалидов. Об этом пишет РИА Новости.

Как объяснил депутат Станислав Наумов, парламентарии считают необходимым дополнить статью федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которой отсрочка дается отцам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет. Он подчеркнул, что с более взрослыми детьми сложностей не становится меньше.