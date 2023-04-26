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11:56, 26 апреля 2023Россия

В Госдуме подготовили проект об отсрочке от призыва еще одной категории россиян

Депутаты Госдумы подготовили законопроект об отсрочке от призыва для отцов детей-инвалидов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отсрочке от призыва на военную службу для отцов несовершеннолетних детей-инвалидов. Об этом пишет РИА Новости.

Как объяснил депутат Станислав Наумов, парламентарии считают необходимым дополнить статью федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которой отсрочка дается отцам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет. Он подчеркнул, что с более взрослыми детьми сложностей не становится меньше.

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Константин Лысяков
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