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23:55, 26 апреля 2023Забота о себе

Диетолог назвала полезные для здоровья перекусы

Диетолог Круглова назвала орехи и фрукты полезными перекусами для офисных работников

Фото: Jonas Kakaroto / Unsplash

Врач-диетолог медцентра «Проект Здоровье» Наталья Круглова назвала полезные для здоровья перекусы. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, офисным работникам особенно важно следить за питанием, поскольку низкая физическая активность может нарушить пищевое поведение. Она подчеркнула, что на работе должен быть обеденный перерыв, а также легкие перекусы.

«Это может быть совсем простой перекус, например стаканчик кефира, питьевого йогурта или какой-то фрукт, орешки, сухофрукты», — сказала она.

По словам специалиста, перекус необходим, чтобы снизить интенсивность голода, потому что в дальнейшем это будет приводить к набору веса. При этом Круглова предупредила, что слишком частые перекусы нежелательны.

Ранее врач-диетолог назвала оптимальное для пожилых людей количество приемов пищи в день. По ее словам, люди старшего возраста должны питаться от пяти до шести раз в день, так как это позволит им получить все необходимые полезные вещества из разных групп продуктов.

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Марина Совина
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