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13:21, 26 апреля 2023Силовые структуры

Второго обвиненного в госизмене россиянина отправили в СИЗО

Суд Москвы отправил в СИЗО россиянина Плыске по делу о госизмене

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Лефортовский суд Москвы взял под стражу гражданина России по фамилии Плыске по обвинению в государственной измене. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Плыске в СИЗО. Подробности дела не сообщаются.

Ранее стало известно, что по делу о госизмене арестован россиянин А. Довгань. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

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Илона Палей
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