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11:44, 26 апреля 2023Россия

Управлявший многотонным погрузчиком россиянин направил его на себя и умер

В Красноярском крае управлявший погрузчиком машинист направил его на себя и погиб

В Красноярском крае на одном из предприятий машиниста задавил многотонный погрузчик. Механизмом управлял сам погибший, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

ЧП произошло на руднике «Комсомольский». 29-летний россиянин управлял погрузчиком дистанционно с помощью специального пульта. Мужчина ошибся и направил конструкцию на себя.

Присутствовавшие на руднике рабочие вызвали пострадавшему оператору погрузчика скорую помощь. Прибывшие на место медики зафиксировали смерть мужчины.

Ранее в Амурской области тело рабочего обнаружили висящим на проводах у железной дороги. По предварительным данным, мужчина монтировал номерные таблички и задел провод на опоре контактной сети.

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Алан Босиков
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