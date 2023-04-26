Домогавшийся несовершеннолетних кадетов полицейский попал за решетку

В Великобритании арестовали полицейского за домогательство к несовершеннолетним кадетам

Бывший констебль полиции британского графства Большой Манчестер Аднан Али попал за решетку за домогательство к кадетам. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Али руководил кадетским подразделением полиции. С 2015 по 2018 год он регулярно общался на откровенные темы с несовершеннолетними девушками и юношами, проходившими обучение, и просил их присылать ему свои интимные фотографии. Полицейского арестовали в октябре 2018 года после жалобы, в которой утверждалось, что он «вел себя неподобающим образом» по отношению к 16-летнему подростку.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов изъяли его электронные устройства и обнаружили на них тысячи сообщений сексуального характера, отправленных подросткам. Это позволило установить, что Али совершил сексуальное насилие в отношении двух девушек и 17-летнего юноши.

24 апреля его признали виновным в пяти случаях сексуального насилия и 15 случаях неправомерного поведения на государственной службе. Он находится под арестом и ожидает вынесения приговора.

«Али является олицетворением самого худшего меньшинства в работе полиции. Он входит в очень небольшой процент тех, кто дискредитирует полицейскую службу и подрывает доверие к ней», — заявил глава отдела профессиональных стандартов полиции Большого Манчестера.

Ранее сообщалось, что 26-летняя бывшая заменяющая учительница государственной школы в США была арестована полицией за то, что домогалась 15-летнего школьника и отправляла ему свои обнаженные фотографии. Учительница отводила подростка в школьные кладовки во время обеденного перерыва, а затем трогала и целовала его.