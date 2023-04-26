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07:00, 26 апреля 2023Россия

Политолог предупредил о грядущей попытке вторжения ВСУ на территорию России

Военный политолог Иванников: ВСУ могут попытаться вторгнуться на территорию России

Фото: Oleksandr Ratushniak Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к контрудару со стороны Харькова по Брянской и Белгородской областям. Об этом предупредил в разговоре с Ura.ru военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок» подполковник запаса МВД Олег Иванников.

Собеседник издания отметил, что в Харьков заехала большая группа французских журналистов. Он допустил, что украинские войска могут могут предпринять попытку прямого вторжения на территорию России.

«Даже целью могут быть несколько областных центров, которые будут заняты ВСУ», — добавил он. По мнению Иванникова, контрнаступление в областные центры России необходимо Киеву для шантажа Москвы.

Ранее военный политолог Иванников заявил, что ВСУ готовятся создать очаг напряженности у российских границ. Он выразил уверенность в том, что таким образом Киев попытается отвлечь людей от поражения в Артемовске (украинское название — Бахмут).

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Марина Совина
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