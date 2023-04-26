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09:40, 26 апреля 2023Силовые структуры

Суд начал рассмотрение дело бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана

Суд рассматривает дело бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана о дискредитации ВС России

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Октябрьский районный суд Екатеринбурга начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) о дискредитации российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Ройзмана защищают адвокаты Владислав Идамжапов, представлявший интересы экс-мэра ранее, и Тимофей Гриднев. Сейчас прокурор зачитывает обвинение.

Стали известны слова подсудимого перед первым заседанием: «Нормальное настроение, я же все понимаю. Вину не признаю».

По данным ведомства, 1 июля 2022 года Ройзман на благотворительном фонде выступил в прямом эфире видеохостинга в форме виртуального диалога посредством чата с пользователями сайта. Таким образом он хотел подорвать авторитет российской армии в глазах граждан.

«Он публично в устной форме сообщил неограниченному кругу просматривающих видеотрансляцию пользователей информацию, которая, согласно заключению экспертизы, содержит совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил Российской Федерации», — объяснили в прокуратуре.

Экс-мэра обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»).

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Екатерина Власова
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