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14:22, 26 апреля 2023Спорт

Определена дата начала нового сезона РПЛ

Новый сезон Российской премьер-лиги начнется 23 июля 2023 года

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Новый сезон Российской премьер-лиги начнется 23 июля 2023 года. Об этом сообщается на сайте турнира.

Дата была определена по итогам голосования клубов. Оно проходило на общем собрании команд 26 апреля.

Заключительный тур текущего розыгрыша чемпионата России состоится 3 июня. Лидером турнирной таблицы на данный момент является «Зенит», обходящий находящийся на втором месте «Ростов» на девять очков.

«Зенит» — действующий чемпион России. Петербургская команда становилась лучшей в стране четыре сезона подряд.

Дарья Коршунова
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