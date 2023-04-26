Полиция Дубая нашла пропавшую в толпе отдыхающих девочку из России за 30 минут

На пляже Jumeirah Beach Residence в Дубае нашли потерявшуюся шестилетнюю россиянку

Департамент туристической полиции Дубая нашел потерявшуюся в толпе шестилетнюю россиянку за 30 минут. Об этом сообщает Gulf News.

Уточняется, что о пропаже девочки на пляже Jumeirah Beach Residence заявила ее мать, предоставив правоохранителям фотографии ребенка и описание ее одежды. Директор Департамента туристической полиции Халфан Обейд Аль Джаллаф отметил, комментируя произошедшее, что в период праздников активизируются все силы ведомства.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции тайского острова Пхукет нашли и спасли российских туристов, два дня блуждавших в местных джунглях. Мобильный телефон у отдыхающих работал и определял геолокацию, однако самостоятельно выбраться из джунглей в темноте они не могли.