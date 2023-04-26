Совфед одобрил закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса с 2014 года

Совфед одобрил закон, наделяющий статусом ветерана ополченцев Донбасса с 2014 года

Сенаторы Совета Федерации одобрили закон, который наделяет статусом ветерана боевых действий ополченцев республик Донбасса с 2014 года. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно документу, статусы инвалида и ветерана боевых действий будут присваиваться в том числе и лицам, принимавшим участие в боях на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ДНР) в период с 12 мая 2014 года.

Кроме того, законопроект предусматривает присвоение статуса ветерана гражданам, заключившим контракт с организациями, которые содействуют выполнению задач российских Вооруженных сил в ходе спецоперации в ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. Соответствующие поправки были приняты во время рассмотрения документа Госдумой во втором чтении.

Ранее нижняя палата парламента приняла поправки о статусе ветерана Великой Отечественной войны для жителей осажденного Сталинграда. По словам авторов документа, по состоянию на 2023 год насчитывается всего 3997 обладателей этого статуса. На реализацию законопроекта ежегодно будет тратиться около 0,6 миллиарда рублей.