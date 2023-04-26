Пожилой советский авиаконструктор не дождался скорую и умер

В Воронежской области пожилой советский авиаконструктор не дождался скорую помощь и умер

В Воронежской области пожилой Валентин Минаков, который разрабатывал системы для советских истребителей, умер, не дождавшись скорой помощи. Об этом сообщает издание «Мое Online».

Инцидент произошел в селе Рыкань в 30 километрах от Воронежа. 84-летнему советскому авиаконструктору стало плохо, после чего ему вызвали скорую. Однако мужчина не дождался медиков и скончался.

По словам местной администрации, на момент вызова скорой мужчина уже был мертв. Фельдшер дошла до него от машины пешком по грязи и бездорожью, чтобы зафиксировать смерть.

В свою очередь родственники утверждают, что на момент вызова медицинской бригады пенсионер был еще жив.

По словам дочери, ее отец работал в оборонной промышленности — Летно-исследовательском институте Громова и приборостроительном институте в Жуковском. Там Минаков занимался разработкой систем управления для военной техники, в том числе для истребителей серий МиГ и Су.

Ранее в Балаковском районе Саратовской области умер 35-летний местный житель, не дождавшийся медицинской помощи. Машина с медиками не смогла проехать по неочищенной дороге и застряла в снегу. Тогда в администрации района рассказали, что коммунальные службы работали над очисткой дорог от снега с раннего утра, но к ночи дороги вновь замело.