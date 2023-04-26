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21:08, 26 апреля 2023Мир

Страны ЕС разошлись в вопросе совместной закупки боеприпасов для Украины

RMF FM: страны ЕС вновь разошлись в вопросе совместной закупки боеприпасов для Украины

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) вновь разошлись в вопросе совместной закупки боеприпасов для Украины. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на европейского дипломата.

«Поставки боеприпасов из ЕС в Украину вызывают все большее смущение», — заявил источник.

По его словам, напряжение между европейскими государствами нарастает из-за Франции. Париж блокирует соглашение, так как настаивает, чтобы все цепочки производства боеприпасов и поставок оборонных компаний были европейскими. «Даже если производство находится в стране ЕС, а порох для боеприпасов поступает из Южной Кореи, Франция не хочет соглашаться», — отметил дипломат.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза по-прежнему спорят относительно планов совместного расходования 1 миллиарда евро (1,1 миллиарда долларов) на закупку боеприпасов для Украины. «Есть некоторые разногласия, но я уверен, что все понимают, что мы находимся в чрезвычайной ситуации», — подчеркнул он, не углубляясь в подробности расхождений.

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Виктория Кондратьева
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