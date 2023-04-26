Боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине и заплакал во время интервью

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время интервью британской газете The Telegraph заявил, что не понимает причин конфликта на Украине, и заплакал во время интервью. Кадры репортажа издания опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Молодые парни погибают, они в жизни ничего не видели. На это трудно смотреть. Бывает, плачешь тихо. Я не понимаю, для чего эта война», — сказал он, заплакав. Сам солдат занимается эвакуацией раненых и убитых с линии фронта.

Украинский военнослужащий также отказался отвечать на вопрос о том, какую самую страшную вещь он видел на фронте. «Кто был тут, тот поймет», — поделился он.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что части ВСУ, из-за плохой проходимости западных образцов техники и нехватки советской, ищут тягачи МТЛБ для медицинских целей.