РИА Новости: Т-90М уничтожил приблизившийся к российским позициям в Донбассе Т-80 ВСУ

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» Западного военного округа с закрытой огневой позиции уничтожил танк Т-80 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости командир танковой роты с позывным «Большой».

По его словам, танк украинской армии приблизился к российским позициям в Донбассе, он двигался к опорным пунктам. «С третьего выстрела попали в двигатель, танк загорелся, догорел сам», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что работу корректировали разведчики с помощью беспилотника.

В конце марта сообщалось, что российские военные, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, получили уже несколько сотен новейших танков только с конвейера, в основном Т-90М «Прорыв».

Ранее журнал Newsweek заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» имеет преимущество перед американским M1 Abrams.