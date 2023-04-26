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05:04, 26 апреля 2023Забота о себе

Врач назвал признаки опасной мужской болезни

Уролог Джеймс Грин предупредил, что перекрут яичка грозит ампутацией

Фото: Shutterstock / Fotodom

Перекрут яичка, на который часто не обращают внимание, грозит ампутацией, предупредил уролог Джеймс Грин. Его слова приводит издание The Sun.

Уролог рассказал, что у хирургов есть всего шесть часов на то, чтобы спасти яичко после перекрута. Однако зачастую мальчики и мужчины, столкнувшиеся с такой проблемой, не понимают, что им грозит, игнорируют боль и обращаются к врачам слишком поздно.

Грин назвал три признака, помогающих распознать эту опасную мужскую болезнь. «Ключевыми симптомами являются сильная боль в яичках и в животе, рвота и боль, не ослабевающая в состоянии покоя в течение часа», — объяснил он.

При перекруте яичко лишается кровоснабжения и буквально умирает. Если вовремя не оказать медицинскую помощь, яичко придется удалить

Джеймс Гринуролог
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Уролог предупреждает, что в случае травмы яичка не следует медлить. «Нельзя ждать и лечиться анальгетиками, — настаивает он. — Как только мужчина или мальчик оказывается в больнице, его сразу направляют в операционную. Зачастую хирургам удается спасти орган».

у 1 из 4000
мальчиков и юношей

случается болезненный перекрут яичка

Грин отметил, что родители обязаны учить мальчиков распознавать любые признаки отклонения от нормы в состоянии половых органов.

Ранее уролог Антон Ротов перечислил причины проблем с эрекцией после 30 лет. Однако он успокоил, что 80 процентов людей можно избавить от этих проблем.

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Вера Владзиевская
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