Производителя сигарет оштрафовали за поставки в Северную Корею

British American Tobacco оштрафовали на $629 млн за поставки в Северную Корею

Министерство юстиции США оштрафовало British American Tobacco (BAT) и ее дочернюю компанию BAT Marketing Singapore (BATMS) за торговлю сигаретами в КНДР в обход американских санкций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Компании назначили штраф в 629 миллионов долларов за то, что она продолжила управлять бизнесом в Северной Корее. В 2001 году BATMS совместно с местной компанией создала предприятие для производства и распространения в стране сигарет. В 2007 году она продала свою долю за символическую сумму в один евро, а BAT объявила, что больше не будет вести бизнес в КНДР.

Как показала проверка Минюста, BAT оставила за собой контроль над производством и продажей сигарет, а бывший северокорейский партнер расплачивался за поставки в долларах через сеть подставных компаний и счета в банках Сингапура, Китая и США. В общей сложности компания получила около 415 миллионов долларов.

Помимо уплаты штрафа BAT заключила с Управлением по контролю за иностранными активами Минюста США соглашение о добровольной выплате 508 миллионов долларов (максимальный размер штрафа по гражданскому делу). Эти средства направят для урегулирования потенциальных исков к компании за нарушения санкций.

В марте 2022 года BAT объявила о приостановке инвестиций в Россию. Позже фирма решила прекратить работу в стране и заявила, что «в текущих условиях владение бизнесом в России нецелесообразно». В компании пообещали выплачивать заработную плату 2 500 сотрудникам в стране и обеспечить их работой в будущем. Также представители британского производителя призвали лидеров всех стран как можно скорее разрешить конфликт на Украине с помощью дипломатии.