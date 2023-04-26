Кейт Миддлтон показала способ идеального позирования для фото

Кейт Миддлтон быстро переставляет пальцы и пятки для идеального позирования на фото

Принцесса Уэльская Кэтрин показала способ идеального позирования для фото и восхитила фанатов. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте пользователя с никнеймом @l0velycatherine.

Журналисты запечатлели Кейт Миддлтон во время тура по Дании в феврале 2022 года. Во дворце Кристиана IX в Копенгагене она встретилась с 83-летней королевой Маргрет II и 51-летней принцессой Мэри. Для мероприятия монаршая особа выбрала серое двубортное платье-пальто из твида, оформленное черными воротником и манжетами. К своему образу она добавила черные туфли на высоком каблуке.

На размещенных кадрах видно, что фотографы попросили Миддлтон встать поближе к Маргрет и Мэри. Чтобы занять выигрышную позицию для съемок, она начала быстро передвигаться по ковру, переставляя пальцы ног вправо и перемещая пятки в том же направлении.

Поклонники королевской семьи отметили, что в данном видео супруга принца Уильяма выглядит очаровательно. «Если бы я сделала это, то мой каблук зацепился бы за ковер, и я бы упала на королеву Маргрет. Она, в свою очередь, упала бы на пол, и весь мир увидел бы это!», «Это великолепно — просто она делает то, что у нее получается лучше всего», «Просто великолепно», «Всем бы поучиться такой грации», — высказывались они.

В августе 2022 года звездная стилистка Миранда Холдер раскрыла секрет идеальных фото герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Эксперт предположила, что в прошлом супруга принца Уильяма проходила специальные тренинги по позированию. В результате данного обучения она усвоила правильный способ стоять перед камерой, отметила специалистка. По словам блогерши, он заключается в том, чтобы всегда держать подбородок параллельно земле.