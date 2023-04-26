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12:56, 26 апреля 2023Россия

В российском регионе заснувшего в бурной реке мужчину приняли за труп

В Ростовской области очевидцы приняли за труп заснувшего в реке мужчину

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В городе Белая Калитва Ростовской области пьяный мужчина заснул на камнях в бурной реке. Прохожие приняли его за труп, пишет «360».

Очевидцы сообщили спасателям о мертвом мужчине, находящемся около берега. Прибывшие специалисты обнаружили, что неизвестный просто заснул. Проснулся он уже после того, как его начали поднимать.

Отмечается, что мужчина упал в реку и не смог самостоятельно выбраться на берег. Неизвестного передали медикам, информации о его состоянии на данный момент нет.

Ранее в другом российском регионе — Волгоградской области — один человек сгорел заживо, еще двое пострадали при пожаре на теплотрассе. Огонь разгорелся из-за непотушенного окурка в одном из элементов канализационной сети.

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Никита Абрамов
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