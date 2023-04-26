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17:05, 26 апреля 2023Мир

Турция призвала Запад объединить усилия для начала переговоров по Украине

Представитель Эрдогана призвал Запад объединиться для начала мирных переговоров по Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Анкара призывает страны Запада объединить усилия для начала мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает ТАСС.

Калын подчеркнул, что необходимо «мобилизовать все средства и возможности для завершения боевых действий на Украине». Он отметил, что продолжение, развитие и углубление этого конфликта приведет только к глобальной катастрофе.

«Чтобы это предотвратить, давайте объединим все наши силы для обеспечения мира и переговоров. Давайте попытаемся объединить стороны с перспективой, ориентированной на мир, а не на войну», — сообщил представитель Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее стало известно, что Эрдоган запланировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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Семен Александров
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