Троих россиян задержали за убийство 33-летнего водителя в Ставрополе

В Москве троих жителей Карачаево-Черкессии задержали за убийство водителя в Ставрополе

В Москве благодаря совместным усилиям оперативников уголовного розыска МВД и следователей Следственного комитета России (СКР) были задержаны трое жителей Карачаево-Черкессии, подозреваемых в убийстве 33-летнего водителя в Ставрополе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении СКР.

Фигуранты — мужчины 1990, 1994 и 1995 годов рождения. Им также вменяют незаконный оборот оружия. Как рассказала официальный представитель ГУ МВД России по Ставропольскому краю Дарья Белая, оперативники доставили подозреваемых из Москвы в Ставрополь. Одного из них отправили в СИЗО, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении его сообщников.

Преступление было совершено ночью 17 апреля на улице Космонавтов. Группа мужчин выбежала из трех автомобилей и открыла стрельбу по машине Lada Vesta возле ресторана «Патио Верона». Сообщники произвели более 60 выстрелов по автомобилю жертвы, а затем скрылись в неизвестном направлении. Водитель был смертельно ранен — мужчину госпитализировали с ранением шеи, однако спасти его не удалось. По факту произошедшего было возбуждено дело.

Сейчас правоохранители разыскивают остальных соучастников преступления.