СКР возбудил дело из-за расстрела автомобиля и убийства водителя в Ставрополе

СКР возбудил дело из-за расстрела машины Lada Vesta и убийства водителя в Ставрополе

В Ставрополе следователи возбудили дело из-за убийства 33-летнего водителя в салоне автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по статьям о незаконном обороте огнестрельного оружия и убийстве, совершенном общеопасным способом.

Преступление было совершено ночью 17 апреля на улице Космонавтов. Как уточнялось ранее, неизвестные выбежали из трех автомобилей и открыли стрельбу по машине Lada Vesta возле ресторана «Патио Верона». Водитель был смертельно ранен — мужчину госпитализировали с ранением шеи, однако спасти его не удалось.

Позже в сети появилось видео перестрелки. Сообщники выпустили не менее 35 пуль по автомобилю жертвы, а затем скрылись в неизвестном направлении.

Полиция ввела в городе план «Сирена», идет розыск нападавших.