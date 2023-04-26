Большинство россиян заявили о доверии обществу «Знание»

ВЦИОМ: 84 процента россиян старше 14 лет заявили о доверии российскому обществу «Знание»

84 процента россиян старше 14 лет заявили о доверии российскому обществу «Знание». Об этом свидетельствуют данные исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые опубликованы на сайте общества.

Отмечается, что среди школьников и студентов процент доверяющих составил 87 и 89 процентов соответственно. Узнаваемость просветительского марафона общества «Знание» также выросла. Так, в 2021 году о них знали больше 30 процентов опрошенных. На данный момент эта цифра близится к 45 процентам.

«Все больше ребят ищут достоверную информацию на платформе "Знания", пытаясь разобраться в том или ином вопросе. Это доверие, безусловно, возлагает на общество "Знание" большую ответственность», — заявил генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

С 24 по 26 апреля в России прошел федеральный Просветительский марафон «Знание.Первые». В основе концепции — современная Россия, страна стремительных изменений, и ее будущее зависит от каждого из нас.