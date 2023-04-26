Российские войска поразили два командных пункта ВСУ в Херсонской области

Минобороны отчиталось о поражении двух командных пунктов ВСУ в Херсонской области

Российские войска поразили два командно-наблюдательных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом в среду, 26 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

«Поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений сил специальных операций ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, за прошедшие сутки российские войска уничтожили до 300 солдат и наемников на донецком направлении. Также было уничтожено четыре бронеавтомобиля противника, четыре артиллерийских орудия, в том числе британская гаубица L118.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).