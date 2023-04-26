Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:55, 26 апреля 2023Россия

Российские войска поразили два командных пункта ВСУ в Херсонской области

Минобороны отчиталось о поражении двух командных пунктов ВСУ в Херсонской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска поразили два командно-наблюдательных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом в среду, 26 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

«Поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений сил специальных операций ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Кроме того, за прошедшие сутки российские войска уничтожили до 300 солдат и наемников на донецком направлении. Также было уничтожено четыре бронеавтомобиля противника, четыре артиллерийских орудия, в том числе британская гаубица L118.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Минобороны объяснило рассылку военнообязанным повесток с предупреждением
В Подмосковье двухлетний ребенок выстрелил себе в лоб из травматического оружия
Врач назвала причины отсутствия результатов от тренировок
В России ответили на желание южноамериканской страны вступить в БРИКС
Врач раскрыла неожиданные последствия постоянного использования сухого шампуня
Столб дыма на территории НИИ противопожарной обороны в Подмосковье напугал людей
Стала известна судьба распылившего в лицо девочке перцовый баллончик петербуржца
Италия захотела сыграть ведущую роль в восстановлении Украины
Россиянин из сгоревшего поселка описал ситуацию фразой «некуда идти спасаться»
В России возьмутся за производство аналогов Mini Cooper и BMW i3
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.