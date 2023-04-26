Командира разведки ВСУ осудят за убийство выгуливающих собаку мирных жителей

В ДНР перед судом предстанет командир разведки ВСУ за расстрел пары, выгуливающей собаку

В Донецкой народной республике (ДНР) перед судом предстанет 35-летний командир разведывательного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Лукьяненко, которого обвиняют в убийстве двух мирных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По версии следствия, с 16 по 30 марта 2022 года Лукьяненко на улице Азовстальской в Мариуполе, следуя приказу военнослужащего отряда спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), выстрелил из снайперской винтовки в мужчину и женщину, которые выгуливали собаку. От полученных ранений потерпевшие скончались.

Лукьяненко обвиняют в преступлении по пунктам «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и статье 356 («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») УК РФ. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР.

Ранее сообщалось, что военного ВСУ, выстрелившего из винтовки в мирного жителя, приговорили к 22 годам колонии строгого режима.