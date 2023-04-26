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08:49, 26 апреля 2023Бывший СССР

Военкоры сообщили о захвате опорного пункта ВСУ под Донецком

«РВ»: российские военные после десяти часов боя захватили опорный пункт ВСУ под Донецком

Российские военные после десятичасового боя взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле поселка Невельского под Донецком. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По данным военкоров, российский отряд «Шторм» 110 бригады захватил опорный 59-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Отмечается, что украинские артиллеристы безуспешно пытались остановить атаку.

Также сообщается. что в ходе этой операции ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 40 бойцов, была уничтожена и украинская военная техника. «Взятие данного опорного пункта позволит оперативнее развивать наступление на марьинском направлении», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пара украинских штурмовиков советского производства Су-25 попытались нанести удар по российским частям под Херсоном, один из самолетов сбила ракета.

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Екатерина Подвигина
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