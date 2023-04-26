Военкоры сообщили о захвате опорного пункта ВСУ под Донецком
Российские военные после десятичасового боя взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле поселка Невельского под Донецком. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).
По данным военкоров, российский отряд «Шторм» 110 бригады захватил опорный 59-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Отмечается, что украинские артиллеристы безуспешно пытались остановить атаку.
Также сообщается. что в ходе этой операции ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 40 бойцов, была уничтожена и украинская военная техника. «Взятие данного опорного пункта позволит оперативнее развивать наступление на марьинском направлении», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пара украинских штурмовиков советского производства Су-25 попытались нанести удар по российским частям под Херсоном, один из самолетов сбила ракета.