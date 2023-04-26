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16:32, 26 апреля 2023Наука и техника

Американские штурмовики A-10 получат больше высокоточных бомб

The Drive: американские штурмовики A-10 смогут нести до 16 высокоточных бомб GBU-39/B

Фото: Staff Sgt. Kathleen LaCorte / Globallookpress.com

Штурмовики A-10 Thunderbolt II Военно-воздушных сил (ВВС) США смогут нести до 16 управляемых высокоточных бомб GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB) после обновления программного обеспечения (ПО) самолета. Об этом сообщает The Drive.

Минобороны США опубликовало фотографии с испытаний обновленной версии программного обеспечения Operation Flight Program (OFP) 11 штурмовика A-10. ПО управляет авионикой самолета и позволяет интегрировать новое вооружение.

В ходе испытаний один самолет получил 16 бомб, а второй A-10 нес 8 бомб и подвесной топливный бак. Новая версия OFP 11 позволяет оснастить самолет двумя дополнительными бомбодержателями.

Отмечается, что в августе 2022 года в США завершили первоначальные испытания SDB на штурмовиках A-10, а вскоре начнутся испытания с боевыми стрельбами. Самолеты могут получить модернизированное ПО для использования SDB в этом году.

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Планирующая бомба GBU-39/B получила инерциальную систему наведения с коррекцией по GPS. Дальность поражения 130-килограммового боеприпаса составляет 110 километров.

В марте руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов сообщил, что российские комплексы «Тор-М2», «Бук-М3» и С-350 способны сбивать снаряды GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb).

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Даниил Иринин
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