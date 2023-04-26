Песков заявил о подготовке Запада к конфискации российских активов

Песков: Запад создает нормативную базу для перехода к конфискации российских активов

Страны Запада создают нормативную базу, которая позволит им перейти от временного управления к фактической конфискации российских активов. На подготовку к этому переходу указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал указ, подписанный ранее президентом Владимиром Путиным. Документ определяет ответные меры на случай изъятия или ограничения прав на российские активы за границей. В такой ситуации в России будет вводиться внешнее управление активами недружественных стран.

«Указ является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые направлены у них на создание нормативной базы для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом», — заявил Песков.

Известно, что власти США рассматривают возможность передачи замороженных российских активов Киеву. Переговоры на эту тему, как отмечала американский министр финансов Джанет Йеллен, ведутся с партнерами Вашингтона.