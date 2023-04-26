Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:23, 26 апреля 2023Мир

Песков заявил о подготовке Запада к конфискации российских активов

Песков: Запад создает нормативную базу для перехода к конфискации российских активов

Фото: Sputnik / Sergey Guneev / Kremlin / Reuters

Страны Запада создают нормативную базу, которая позволит им перейти от временного управления к фактической конфискации российских активов. На подготовку к этому переходу указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал указ, подписанный ранее президентом Владимиром Путиным. Документ определяет ответные меры на случай изъятия или ограничения прав на российские активы за границей. В такой ситуации в России будет вводиться внешнее управление активами недружественных стран.

«Указ является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые направлены у них на создание нормативной базы для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом», — заявил Песков.

Известно, что власти США рассматривают возможность передачи замороженных российских активов Киеву. Переговоры на эту тему, как отмечала американский министр финансов Джанет Йеллен, ведутся с партнерами Вашингтона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
В «Азове» рассказали о планах по захвату российских городов
Россия объявила персонами нон грата группу норвежских дипломатов
Совфед одобрил закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса с 2014 года
Одобрен закон о пожизненном наказании за государственную измену в России
Ребенок и двое взрослых погибли на трассе в российском регионе
Зеленский рассмотрит петицию о легализации однополых отношений
Против Порошенко завели еще одно уголовное дело
Совфед одобрил закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС
В Кремле назвали ответственного за поставки Украине снарядов с обедненным ураном
В Кремле раскрыли цель указа Путина об ответном изъятии иностранных активов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.