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15:13, 26 апреля 2023Интернет и СМИ

В WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp появилась возможность использовать один аккаунт на нескольких устройствах

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Пользователям мессенджера WhatsApp стала доступна новая функция. Об этом сообщается в официальном блоге сервиса.

Отмечается, что в WhatsApp появилась возможность использовать один аккаунт на нескольких устройствах. Теперь к одному профилю можно привязать до четырех устройств.

«Благодаря привязке телефонов в качестве дополнительных устройств переписываться станет удобнее. Кроме того, вы сможете переключаться между телефонами, не выходя из аккаунта, и сразу продолжать переписку», — написали представители сервиса.

Они добавили, что каждое устройство подключается к WhatsApp отдельно, поэтому личные сообщения, файлы и звонки пользователей находятся под защитой сквозного шифрования.

Ранее сообщалось о другой функции, которая заработала для пользователей WhatsApp. Специалисты портала WABetaInfo рассказали, что теперь администраторам групп в мессенджере стала доступна опция, позволяющая одобрять и отклонять заявки потенциальных участников групповых чатов.

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Евгения Наумова
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