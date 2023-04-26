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10:20, 26 апреля 2023Экономика

В Европе заявили о терпящем неудачу плане перехода на ветроэнергетику

Bloomberg: план перехода ЕС от российского газа к ветроэнергетике терпит неудачу

Фото: Patrick Pleul / dpa / Globallookpress.com

План расширения использования ветроэнергетики в европейских странах, призванный помочь снизить зависимость от российского газа и сократить вредные выбросы, терпит неудачу, заявили собеседники агентству Bloomberg.

В прошлом году Германия, Бельгия, Нидерланды и Дания выпустили декларацию, согласно которой собрались ускорить строительство новых ветроэнергетических установок. По плану их общая мощность к 2030 году должна достигнуть 65 гигаватт, что примерно в пять раз больше, чем сегодня. Великобритания также планировала построить ветряные электростанции у своего побережья на дополнительные 50 гигаватт.

Однако сейчас заявляется, что европейские страны не достигнут этих целей к 2030 году. Об этом, в частности, говорит Расмус Эррбо, глава отдела по вопросам энергетики компании Orsted A/S, крупнейшего строителя морских ветряных электростанций в регионе. «Меня беспокоит, что мы недостаточно быстро движемся вперед, — указал он. По прогнозу, к концу десятилетия вышеуказанные страны достигнут общей мощности ветряных электростанций в 88 гигаватт — лишь около трех четвертей от заявленных целей.

По данным отраслевой группы WindEurope, в 2022 году не было принято ни одного окончательного решения об инвестициях в новые ветряные электростанции. Кроме того, выросла стоимость их строительства. Впрочем, в текущем году есть прогресс: компании возобновили вложения средств в ветроэнергетику. Но для достижения основных целей потребуется, чтобы каждый проект выполнялся как минимум по графику либо даже с его опережением.

В октябре прошлого года сообщалось, что успехи Европы в развитии альтернативной энергетики, обеспечившие рекордный рост солнечной и ветряной генерации, помогли Евросоюзу сэкономить на газе 11 миллиардов долларов.

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Антон Похиляк
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