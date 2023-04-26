Минобороны объяснило рассылку военнообязанным повесток с предупреждением

В Западном военном округе заявили, что повестки с предупреждением вручают в случае неявки

В Санкт-Петербурге военные комиссариаты рассылают повестки с предупреждением в случае неявки. Об этом, объясняя вручение таких извещений, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), передает ТАСС.

О том, что в Петербурге срочники начали получать бумажные повестки с предупреждением, стало известно в среду, 26 апреля. Известно, что на извещении сообщается об ограничительных мерах, которые могут затронуть призывников в случае игнорирования повестки.

11 апреля Госдума приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки, 14 апреля документ подписал президент России Владимир Путин. . Согласно нововведениям, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах». Новые правила получения повесток касаются не только срочников, но и всех военнообязанных россиян.