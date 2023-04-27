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12:31, 27 апреля 2023Мир

В Кремле назвали последствия высылки российских дипломатов из Европы

Песков: высылка российских дипломатов из Европы провоцирует деградацию отношений

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Globallookpress.com

Высылка российских дипломатов из Европы не может остаться без последствий, это еще один шаг, провоцирующий деградацию отношений стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его мнению, это «сужает базу для продолжения дипломатических отношений».

25 апреля Швеция выслала пять российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Местный МИД назвал деятельность россиян угрозой для страны. О таком же шаге заявили в Германии.

Россия уже объявила 34 сотрудников немецкого посольства персонами нон грата в рамках ответной меры. Всего в дипмиссии работает 90 человек.

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Виктория Кондратьева
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