В Кремле назвали последствия высылки российских дипломатов из Европы

Песков: высылка российских дипломатов из Европы провоцирует деградацию отношений

Высылка российских дипломатов из Европы не может остаться без последствий, это еще один шаг, провоцирующий деградацию отношений стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его мнению, это «сужает базу для продолжения дипломатических отношений».

25 апреля Швеция выслала пять российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Местный МИД назвал деятельность россиян угрозой для страны. О таком же шаге заявили в Германии.

Россия уже объявила 34 сотрудников немецкого посольства персонами нон грата в рамках ответной меры. Всего в дипмиссии работает 90 человек.