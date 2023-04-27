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11:12, 27 апреля 2023Россия

Российский военный по ошибке получил три миллиона рублей

Военнослужащий из Тувы по ошибке получил от Минобороны три миллиона рублей

Фото: РИА Новости

Военнослужащий из Тувы по ошибке получил от Минобороны три миллиона рублей и остался должен оборонному ведомству 1,3 миллиона. Об этом сообщается на сайте Второго восточного окружного военного суда.

По данным пресс-службы суда, рядовому Батыю Кужугету пришла единоразовая выплата, а вдобавок к ней — выплата в том же размере за его однофамильца. Командование части заметило ошибку и направило Кужугету запрос с требованием вернуть переплаченное, однако рядовой отказался, так как считал, что получил выплату по праву.

Сначала Абаканский суд встал на сторону Кужугета, однако вышестоящая инстанция отменила это решение. Окружной военный суд постановил взыскать с военного лишние выплаты. «Спорная выплата предназначалась конкретному военнослужащему, получившему ранение, но в связи с неверным указанием банковских реквизитов ошибочно перечислена ответчику, не имеющему права на ее получение», — говорится в решении суда.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов рассказывал, что выплаты участника спецоперации из Березовского три месяца переводили его полному тезке в другой регион по ошибке. Парламентарий подчеркнул, что недочет в едином расчетном центре (ЕРЦ) уже устранили, с этого года военный получает довольствие.

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Марк Леонов
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