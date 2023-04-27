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16:35, 27 апреля 2023Силовые структуры

Адвокат заявил о перспективе ареста Блиновской и реальном сроке для нее

Адвокат Аграновский: следствие может добиться ареста Блиновской и реального срока для нее

Кадр: Следственный комитет РФ / ТАСС / ТАСС

Преступления, в которых заподозрили блогера Елену Блиновскую, позволяют следствию добиться ее ареста. Об этом заявил адвокат Дмитрий Аграновский, его слова приводит РИА Новости.

По словам адвоката, Блиновской грозит реальный срок. Блогер подозревается в преступлении по части 2 статьи 198 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») и пункту «б» части 4 статьи 174.1 («Легализация средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере») УК РФ. Наказание по ним предусматривает лишение свободы до трех и семи лет.

Аграновский отметил, что суд может назначить как полное сложение наказаний и приговорить Блиновскую к десяти годам колонии, так и частичное. Блиновская может смягчить наказание за счет частичного погашения ущерба. Однако до этого имеется перспектива заключения ее под стражу.

Блиновскую задержали утром на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Согласно данным, она пыталась пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у задержанной были билеты на самолет в другую страну. Блиновская находится на допросе в Следственном комитете России. Дома и в офисе блогера проходят обыски.

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Илона Палей
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