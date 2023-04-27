Бывшая помощница Дворковича получила 12 лет колонии за коррупцию

В Москве суд приговорил к 12 годам экс-помощницу Дворковича за взятки в 5,8 млн рублей

Замоскворецкий суд Москвы приговорил Анастасию Алексееву, экс-помощницу бывшего заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича, к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима за коррупцию. Об этом «Интерфаксу» сообщили в суде.

Осужденной за получение взяток также назначен штраф в 75 миллионов рублей. Ей запрещено 15 лет занимать должности на госслужбе. Суд лишил Алексееву медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

По версии следствия, бывшая помощница Дворковича получила взятки на общую сумму 5,8 миллиона рублей в виде авиабилетов и путевок на отдых в Таиланд и Доминикану от руководства медицинских компаний за сотрудничество в продвижении лекарственных препаратов.

Второй фигурант дела, гендиректор компании «Медполимерпром» Дмитрий Борисов, получил семь лет лишения свободы условно со штрафом в 69,8 миллиона рублей.

Алексеева, находящаяся под стражей с февраля 2020 года, настаивает на своей невиновности. Борисов, помещенный под домашний арест, признал вину.