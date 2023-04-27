Проведены успешные испытания препарата против болезни Альцгеймера

Nature Medicine: нуклеотидный препарат блокирует синтез патогенных белков при деменции

Ученые Университетского колледжа Лондона и Больницы Университетского колледжа провели успешные испытания терапии болезни Альцгеймера, которая эффективно снижает уровни патогенного белка-тау. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine.

При болезни Альцгеймера в клетках мозга пациентов наблюдаются гиперфосфорилированные формы тау-белка, которые скапливаются в сгустки, называемые нейрофибриллярными клубками. Поскольку накопление клубков связано с прогрессированием тяжелых когнитивных нарушений, тау-белки считаются главной мишенью для прогностических и терапевтических разработок.

Новый препарат BIIB080 нацелен на ген MAPT, кодирующий тау-белок. Это молекула является олигонуклеотидом, то есть представляет собой короткую цепочку нуклеотидов, связывающейся с матричной РНК (мРНК) — продуктом активного гена, которая несет информацию об аминокислотной последовательности тау-белка из ядра к рибосомам. В результате BIIB080 не дает мРНК участвовать в синтезе белка. Такой подход называется антисмысловой терапией, а олигонуклеотид, связывающийся с мРНК, соответственно называется антисмысловым.

Исследователи провели рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое испытание BIIB080 (или MAPTRx) на 46 пациентах, при этом 34 человека получали препарат, а 12 — плацебо. Средний возраст участников достигал 66 лет, у всех у них была диагностирована начальная стадия болезни Альцгеймера. Целью испытания являлась проверка безопасности препарата и его эффективности в снижении уровня тау-белков. BIIB080 вводили в спинномозговой канал каждые четыре недели или 12 недель в течение 13 недель, после чего следовал 23-недельный пост-терапевтический период.

Нежелательные явления были зарегистрированы у 94 процентов пациентов, получавших MAPTRx, и у 75 процентов пациентов, получавших плацебо, при этом все были легкими или умеренными. Было зафиксировано снижение концентрации общего тау-белка в спинномозговой жидкости в среднем более чем на 50 процентов по сравнению с исходным уровнем через 24 недели после последней дозы.

По словам ученых, необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, действительно ли BIIB080 способен замедлить прогрессирование когнитивных нарушений при болезни Альцгеймера, а также проверить его действие на больших и старших возрастных групп населения в более разнообразных популяциях. Однако способность BIIB080 успешно блокировать синтез тау-белков, считающихся ключевой причиной развития деменции, является большим шагом вперед в борьбе с этим смертоносным заболеванием, отмечают авторы научной работы.