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08:09, 27 апреля 2023Россия

Российский подросток надышался газом от зажигалки и умер

В Башкирии 13-летний подросток надышался газом от зажигалки и умер

Фото: pixabay.com

В городе Сибай в Башкирии подросток надышался газом от зажигалки и умер. Об этом сообщает источник «Башинформ».

По данным издания, тело 13-летнего мальчика нашли прохожие на одной из улиц российского города. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть ребенка.

После случившегося сотрудники Следственного комитета (СК) начали проверку. Правоохранители выясняют точные обстоятельства гибели мальчика.

Ранее в Алтайском крае подросток погиб на сельском стадионе. Вместе с россиянином на стадионе находились его друзья, точные причины его смерти пока не установлены.

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Анастасия Шейкина
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