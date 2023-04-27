Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:30, 27 апреля 2023Наука и техника

Загадочный космический объект произвел мощные вспышки

Космические телескопы NuSTAR и XMM-Newton зафиксировали мощные рентгеновские вспышки

Изображение: Ducci et al, 2023

Астрономы наблюдали загадочную маломассивную рентгеновскую двойную систему IGR J17407-2808 с помощью космических телескопов NuSTAR и XMM-Newton и обнаружили несколько быстрых всплесков высокоэнергетического излучения. Результаты исследования представлены в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Рентгеновские двойные системы (XRB) состоят из обычной звезды или белого карлика, который передает свое вещество компактной нейтронной звезде или черной дыре. На основе значения массы звезды-компаньона эти системы делятся на маломассивные рентгеновские двойные (LMXB) и массивные рентгеновские двойные (HMXB).

IGR J17407−2808 (J17407) был обнаружен 9 октября 2004 года международной гамма-астрономической лабораторией (INTEGRAL) и представляет собой LMXB, находящийся на расстоянии около 12,4 тысячи световых лет от Земли. Хотя в прошлом у J17407 было несколько необычайно быстрых и сильных вспышек, он оставался плохо изученным источником.

Новые наблюдения застали J17407 в состоянии вспышечной активности, характеризующейся изменчивостью до трех порядков во временных масштабах, равных нескольким десяткам секунд. Рентгеновская двойная продемонстрировала несколько быстрых вспышек продолжительностью от 1 до 100 секунд с одним или несколькими пиками яркости излучения.

Данные позволяют предположить, что звезда-донор в J17407 может быть либо звездой-субгигантом, либо звездой главной последовательности K-типа или редко встречающимся субгигантом K- или M-типа. Поэтому исследователи предлагают провести дальнейшие спектроскопические наблюдения J17407 в оптическом ближнем инфракрасном диапазоне, чтобы понять истинную природу звезды-донора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Блогера Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов на 918 миллионов рублей. Что стоит за ее делом?
Власти Петербурга прокомментировали взрыв в Павловске
Стало известно о распределении Блиновской имущества между родственниками
Папа Римский встретился с премьером Украины
Россия объявила в розыск командующего ВМС Украины Неижпапа
Девушка показала ненавистное тату на теле и раскрыла причину недовольства
Мощный пожар на стройке московского жилого комплекса сняли на видео
В Европе пожалели об отказе от сближения с Россией
Генсек НАТО раскрыл число подготовленных альянсом бригад ВСУ
В европейском футболе захотели ввести потолок зарплат
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.