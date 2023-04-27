Стало известно о планах доставить задержанную Елену Блиновскую в Москву

Задержанную за неуплату налогов Елену Блиновскую везут из Смоленской области в Москву

Задержанную за неуплату налогов Елену Блиновскую везут в Москву. Об этом сообщает «Звезда».

Блогершу везут в столицу из Смоленской области, где она и была задержана.

27 апреля подозреваемая в неуплате налогов на 918 миллионов рублей Блиновская была задержана при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у нее были билеты на самолет в Казахстан. Ранее Блиновская находилась на допросе в Следственном комитете России. Дома и в офисе блогера проходят обыски.