Обложка свадебного журнала с бородатым мужчиной в платье вызвала споры в сети

Обложка журнала Brides Today с комиком Алоком Вайд-Меноном в платье вызвала споры в сети

Новая обложка свадебного журнала Brides Today, выпускающегося в Индии на английском языке, с небинарной моделью вызвала споры в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что в съемке издания принял участие 31-летний американский комик Алок Вайд-Менон. Бородатый манекенщик позировал перед фотографом в золотистом платье с разрезами и глубоким декольте в сочетании с массивными украшениями. На другом кадре он был запечатлен в кроп-топе и традиционной индийской юбке-лехенга голубого цвета.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к упомянутым изображениям, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. Так, некоторые юзеры обругали редакцию Brides Today. «Что происходит с этим миром?», «Мужчина в платье — жуть», «Они просто стирают женщин», «Я просто в шоке!», «Какой ужас. Я пропускаю этот номер», «Остановите этот мир», — высказывались они.

В то же время другие комментаторы восхитились обложкой. «Как же красиво!», «Вдохновляющие кадры», «Просто вау», «Спасибо за такие фотографии», «Замечательный разворот», — писали поклонники.

Согласно материалу, активист дал интервью Brides Today в преддверии совещания Верховного суда Индии, в ходе которого будет принято решение об узаконивании однополых браков. «Я надеюсь, что вскоре мы станем свободными», — высказался Вайд-Менон в беседе с журналистами и поделился результатами фотосессии на своих страницах в различных социальных сетях.

В ноябре 2021 года знаменитые мужчины посетили премию MTV в женских юбках и платьях. Так, манекенщик агентства Next Уильям Эрнулт вышел на красную ковровую дорожку в черном наряде: лонгсливе, вельветовом пиджаке, плиссированной юбке длины миди из кожи и грубых ботинках. Британский певец Олли Александер, в свою очередь, предстал перед фотографами в полупрозрачном платье с разноцветным принтом.